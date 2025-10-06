Haberler

Bursa'da Genç Çiftin Alışılmadık Düğün Konvoyu

Bursa'da Şule Albayrak Çağın ve Emre Çağın çifti, gelin arabası yerine motosikletleriyle düğün konvoyu yaptı. Süslenmiş motosikletleriyle şehir turu atan çift, ilginç görüntülerle dikkat çekti.

Nikahın ardından motosikletlerini çiçek ve tüllerle süsleyen çift, düğün konvoyuna ilginç bir renk kattı. Gelinlik yerine beyaz takım tercih eden Şule Albayrak Çağın ve damat Emre Çağın, süslenmiş motosikletleriyle şehir turuna çıktı. Renkli görüntülere sahne olan anlarda çevredeki vatandaşlar çifti alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.

O anları görenler de çiçeği burnunda çifti görüntülemeyi ihmal etmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
