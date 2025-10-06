Bursa'da Genç Çiftin Alışılmadık Düğün Konvoyu

Bursa'da Şule Albayrak Çağın ve Emre Çağın çifti dünya evine girdi. Genç çift, klasik gelin arabası yerine motosikletlerini süsleyerek konvoy yapıp şehir turu attı.

Nikahın ardından motosikletlerini çiçek ve tüllerle süsleyen çift, düğün konvoyuna ilginç bir renk kattı. Gelinlik yerine beyaz takım tercih eden Şule Albayrak Çağın ve damat Emre Çağın, süslenmiş motosikletleriyle şehir turuna çıktı. Renkli görüntülere sahne olan anlarda çevredeki vatandaşlar çifti alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.

O anları görenler de çiçeği burnunda çifti görüntülemeyi ihmal etmedi. - BURSA