Bursa'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından mahallede büyük bir infial yaşandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli koca polise teslim olurken, acı olay kadının ikamet ettiği mahallede vatandaşları sokağa döktü.

Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27), eski eşi Doğan Ş. (31) ile arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirirken, polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Olayın şüphelisi 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yürütüyor.

Olayın ardından Sevgi Yandık'ın yakınları ve mahalleli, ikamet ettiği sokağa akın etti. Hem mahalle hem de hastane önünde çığlıkların ve ağıtların yaşandığı anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
