Eşinin işyerinin önüne pankart asan kocanın sözleri karşısında vatandaşlar ikiye bölündü
Yerel Haberler
Bursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı. Pankartı gören bazı vatandaşlar "affetmeli" derken "Bazıları ise kesin bir şey yapmıştır" dedi.
Bursa'da bir koca, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.
"BENCE AFFETMELİ"
Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu. Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" dedi.
İşte o sözler:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel