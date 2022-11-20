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Eşinin işyerinin önüne pankart asan kocanın sözleri karşısında vatandaşlar ikiye bölündü

Yerel Haberler

Bursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı. Pankartı gören bazı vatandaşlar "affetmeli" derken "Bazıları ise kesin bir şey yapmıştır" dedi.

Bursa'da bir koca, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.

"BENCE AFFETMELİ"

Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu. Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" dedi.

İşte o sözler:

Bursa'da eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı

Bursa'da eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı

Bursa'da eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esentepe Bursa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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