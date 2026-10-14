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Bursa’da acı kayıp: Öğrencilerine adadığı ömrü yarım kaldı

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Bursa’da acı kayıp: Öğrencilerine adadığı ömrü yarım kaldı
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Bursa’da görev yapan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Serkan Budak’tan acı haber geldi.

Bursa'da görev yapan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Serkan Budak'tan acı haber geldi. Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı İlkokulu'nda görev yapan ve 1/D sınıfının öğretmeni olan Budak, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir devam eden tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Mesleğine olan sevgisi, güler yüzü ve öğrencileriyle kurduğu bağla tanınan Budak'ın vefatı, görev yaptığı okulda ve eğitim camiasında üzüntüye neden oldu. Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, değerli bir öğretmeni ve çalışma arkadaşlarını zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek ailesine, meslektaşlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Cenazesi Çorum'da toprağa verilecek

Serkan Budak'ın cenazesinin, 14 Ekim Çarşamba günü Çorum Akşemsettin Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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