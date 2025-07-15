Bursa'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Bursa'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü çerçevesinde Ulu Cami'de Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü çerçevesinde Ulu Cami'de Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programları kapsamında, hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler Ulu Cami'de dualarla anıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi ve ardından Mevlid-i Şerif okundu. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından tüm şehitler için dua edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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