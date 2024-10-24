Üye Girişi
Haberler

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan:
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı açıklamada TUSAŞ'a yapılan saldırının Türkiye'yi terör belası ile kıskaca alıp, istediklerini yaptırmak isteyen dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'de terörün sona ermesinin konuşulmasından dahi rahatsız olanların bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Yazgan, "İçeriği veya hayata geçirilme ihtimali ayrı bir konu olan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörü bitirmeye matuf olarak TBMM'de yaptığı konuşmadan bile rahatsızlık duyanlar, kanlı eylemlerini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız pusuda beklemekte ve her hamlemizi takip etmekte"

Milli savunma hamlelerinin gerçekleştiği önemli kurumlardan TUSAŞ'a yönelik yapılan kanlı terör eyleminin Türkiye düşmanlarının her an pusuda beklediğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Düşmanlarımız pusuda beklemekte ve her hamlemizi takip etmekte, ona göre stratejiler gerçekleştirmektedir. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İsrail'in asıl hedefi Türkiye' açıklamasının tesadüfi olmadığı da bir kez daha kanıtlanmıştır" dedi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör belasıyla kuşatılmak ve bu şekilde şantajlara maruz bırakılmak istendiğini belirten Yazgan, "Ülkemiz üzerine plan yapanların hesap edemediği tek şey ise Çanakkale'de birlikte ölmeyi başarmış ecdadın torunları, aynı ruh ve heyecanla ülkesini savunacak, birlik ve beraberliğinden taviz vermeyecektir. 'Bir ölür, bin diriliriz' sözünü anlamak için TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırı sonrası kurum çalışanlarının söylediği 'Her zamankinden daha çok çalışacağız' açıklamasına bakılmalıdır" dedi.

"Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir"

Türk milletinin milli iradenin ve idarenin teröre, şantaja, baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Yazgan, "Büyük ve güçlü Türkiye olarak başımız her zaman dik, alnımız açık, ülkemiz, milletimiz ve umudunu bize bağlamış mazlum coğrafyaların umudu olmaya, onların temsilcisi, sesi olmaya devam edeceğiz. Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir" diyerek milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Yazgan Güvenlik Yerel Terör

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu? TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle! HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanır mı? YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.