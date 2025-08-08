Burmalı Mahalle Muhtarlığı'ndan Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Bisiklet Hediyesi

Afyonkarahisar'da Burmalı Mahalle Muhtarlığı, yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan 5 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini açıkladı.

Burmalı Mahalle Muhtarlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek ve güzel ahlakla geçiren çocuklarımızı ödüllendirmek istedik. Yaz Kur'an kursuna devam eden evlatlarımıza bisiklet hediye ederek hem emeklerini takdir ettik hem de onların sevincine ortak olduk. Katı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Burmalı Mahalle Muhtarlığı olarak, eğitime ve gençliğe her zaman desteğimiz sürecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız" ifadeleri yer aldı. - AFYONKARAHİSAR