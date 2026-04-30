Burhaniyeli Vatandaş Babasının Hayrı İçin Öğrencilere Pamuk Şekeri Dağıttı

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emrah Yolaçan, 40 gün önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden babası Ali Rıza Yolaçan için pamuk şekeri hayrı yaptı. Faruk Kızıklı İlkokulu önünde öğrencilere pamuk şekeri dağıtan Yolaçan, babasının çocukları çok sevdiğini belirterek onun anısını yaşatmak istediğini söyledi.

Çocukları sevindirmek istediğini belirten Emrah Yolaçan, "40 gün önce babamı kanser nedeniyle kaybettik. Burada gelenek gereği 40. gününde kimi lokma, kimi pilav hayrı yapar. Babam çocukları çok severdi. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Umarım o da bizi görüyordur ve bundan mutluluk duyuyordur. Akşam da evimizde pilav hayrı var. Çocuklar sevindi, biz de mutlu olduk. Onun anısını yaşattığımız için ayrıca mutluyum." dedi.

Kaynak: ANKA