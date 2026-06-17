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Burhaniye'de imam dayanışması devam ediyor

Burhaniye'de imam dayanışması devam ediyor
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Burhaniye'de Ramazan ayında imam dayanışması sürüyor. Emekli imam Yusuf Karadoğan, Ören Camii'nde namaz kıldırırken, Kocacami imamı Ali Ulvi Çakır müezzinlik yaptı.

Burhaniye ilçesinde, özellikle Ramazan aylarında yoğunlaşan imam dayanışması devam ediyor. Ören camiine gelen emekli imam Yusuf Karadoğan namaz kıldırırken, Kocacami imamı Ali Ulvi Çakır da müezzinlik yaptı.

Burhaniye'de imam dayanışması devam ederken, Ören Cami de dayanışmanın merkezi haline geldi. Dün ikindi namazında Ören Camiine gelen emekli imam Yusuf Karadoğan namaz kıldırırken, Kocacami imamı Ali Ulvi Çakır da müezzinlik yaptı. Ören Cami imamı Kadir Özdemir'in arkadaşı olduğunu kaydeden Yusuf Karadoğan, "Bu gün Kadir hocamı ziyarete geldim. İkindi namazını kıldırmak da bize kısmet oldu." dedi. Haftalık izİnde olduğunu kaydeden Ali Ulvi Çakır da, "Bu gün Ören'e geldim. İkindiyi de burada kıldık. Görevli arkadaşlarla ve cemaatle de sohbet ettik" dedi. İmam Kadir Özdemir ve müezzin Abdullah Alptekin de, konuklarına teşekkür ederken, imam dayanışmasının devam ettiğini söylediler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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