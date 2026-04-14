Burhaniye'de Mutfağa Giren "Özel Gençler" Pide ve Pizza Yaptı

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yemek kursunda gençler mutfağa girerek pide ve pizza yaptı. Zihinsel Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen kursta, katılımcılar hamur açıp çeşitli lezzetler hazırladı. Kurs öğretmeni Zehra Özaytaç, "Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ailelerine yardım etmelerini ve hayatta bir şeyler başarabileceklerini göstermek için yola çıktık,  amacımıza ulaştık" dedi.

Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Zihinsel Engelliler Derneği işbirliğinde "özel gençlere" yönelik düzenlenen yemek kursu ilgi gördü. Gençler öğretmen Zehra Özaytaç'ın öncülüğünde hamur açıp pide ve pizza yaptı.

Kursun kendilerine özgüven kazandırdığını belirten katılımcılar mutluluklarını dile getirirken, Özaytaç projenin amacına ulaştığını söyledi.

Öğretmen Zehra Özaytaç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak engelli bireylerimize yemek alanında kurslar açtık. Burada engelli bireylerimizin kendilerine güvenlerini artırmak, onların da bir şeyler başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ailelerine yardım etmelerini ve hayatta bir şeyler başarabileceklerini göstermek için yola çıktık. Biz amacımıza ulaştık. Geçen yıl da kursumuzu açtık. Kursiyerlerimiz çok mutlu buraya gelmekteler. Bu kursların daha da yaygınlaşması onlar için çok iyi olacak."

Kursiyerlerden Yağmur Özavcı da kursa gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Anneme evde yardımlar ediyorum. Bugün pide yaptık. Zehra öğretmenimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Hilal Duran ise, "Arkadaşlarımla ve Zehra hocamla birlikte olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Haberler.com
500

Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!