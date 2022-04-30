Burhaniye' de gaziler ve gazi ailelerine iftar yemeği

Burhaniye ilçesinde, ilçedeki gaziler ve gazi aileleri için iftar yemeği düzenlendi. Ören Askeri Kamp'ta düzenlenen iftar yemeğinde ev sahipliğini Kaymakam İlyas Memiş yaptı.

Kaymakam İlyas Memiş, yemek sonrası yaptığı konuşmasında, iftar programına katılımlarından dolayı gazi ve gazi yakınlarına teşekkür ederken, milletimiz ve devletimizin her zaman şehitlerimiz gazilerimiz ve onların bizlere emaneti olan ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Gazi aileleri onuruna düzenlenen iftar programına, Kaymakam İlyas memiş,19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, kurum amirleri ve İlçedeki gaziler ve gazi aileleri katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel