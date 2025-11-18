Haberler

Burhaniye'de Flamingoların Yaşam Alanları Koruma Çağrısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde flamingolar, sulak alanlarda beslenerek ilçe halkının ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, bu doğal güzelliklerin korunması için sulak alanların yapılaşmadan uzak tutulmasını talep ediyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesi sahilinde bulunan Haberkent bölgesindeki sulak alanları mesken tutan flamingolar ilgi odağı haline geldi. Flamingoları izleyen vatandaşlar, sulak alanların korunmasını istedi.

Burhaniye'nin Ali Çetinkaya Mahallesi sahilinde, Haberkent ve Dalyan bölgesindeki sulak alanları tercih eden flamingolar, son günlerde ilçe halkının yoğun ilgisini çekiyor. Kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede yiyecek arayan flamingoları izleyen vatandaşlar, bölgenin korunması için çağrıda bulundu.

Sulak alanlarda beslenmeye devam eden flamingo sürüsü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde renkli görüntüler oluşturuyor. Flamingoların yanı sıra bölgede çeşitli su kuşlarının da gözlendiği belirtilirken, doğaseverler bu doğal güzelliği fotoğraflamak için sahile gelmeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar, Burhaniye'nin doğal zenginliklerinin korunması gerektiğini vurgulayarak sulak alanların yapılaşmadan uzak tutulmasını istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
