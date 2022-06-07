Burhaniye Belediyesi, Pazarbaşı Konağı'nı Restore Ediyor - Haberler

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Burhaniye Belediyesi, Pazarbaşı Konağı'nı Restore Ediyor

ANKA - Yerel
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Burhaniye Belediyesi, Pazarbaşı Konağı'nı Restore Ediyor

Burhaniye Belediyesi tarihi Pazarbaşı Konağı'nın yenilenmesi için çalışmalara başladı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında konak, çok amaçlı kültür merkezi statüsüne kavuşacak.

Burhaniye Belediyesi tarihi Pazarbaşı Konağı'nın yenilenmesi için çalışmalara başladı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında konak, çok amaçlı kültür merkezi statüsüne kavuşacak.

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi'ne ait ve 1935 yılında Pazarbaşı ailesi tarafından yapılan Pazarbaşı Konağı, Belediye tarafından restore edilmeye başlandı. Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan ve tescilli Kültür Varlığı statüsünde olan Pazarbaşı Konağı, toplamda 455 m2 alan üzerinde 2 katlı olarak aslına uygun şekilde restore edilecek.

Konakta yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kentimizin tarihi mirasını korumak için konağımızı yeniliyoruz. 1 yıl sürecek Restorasyon çalışmaları sonrasında Konakta, Çok amaçlı toplantı salonu, misafirhane mutfak, aperatif yemekler için teras ve çeşitli organizasyon sergi vb. kültürel aktiviteler için kullanılabilecek bahçe alanı da yer alacak" dedi.

ANKA / Yerel

Hacı Ahmet Mahallesi Burhaniye Belediyesi Yerel Haberler

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