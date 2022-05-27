Burhaniye Belediyesi'nden Bozulan Yollarda  Asfaltlama Çalışması - Haberler

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Burhaniye Belediyesi'nden Bozulan Yollarda  Asfaltlama Çalışması

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Burhaniye Belediyesi'nden Bozulan Yollarda  Asfaltlama Çalışması

Burhaniye Belediyesi, yağışların sona erip havanın ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde asfalt yama ve yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi, yağışların sona erip havanın ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde asfalt yama ve yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Doğalgaz ve altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların onarımına başlayan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt yama aracıyla bozuk yolları yama yaparak düzeltiyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "İmkanlarımız ölçüsünde bozulan bütün yolların onarımına çalışıyoruz, bu konuda halkımızdan anlayış bekliyoruz  çalışmalar, ilçenin her bölgesinde program dahilinde yaz boyu sürecek" diye konuştu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Doğalgaz, Yerel, Haberler

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