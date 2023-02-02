Burhaniye Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 100 TL Oldu

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş . ile Disk/ Genel-İş Sendikası arasında hala yürürlükte olan 2022-2023 toplu iş sözleşmesinin ikinci 6 aylık kısmındaki güncellemeler imza altına alındı. Yeni yapılan maaş düzenlemesi hakkında açıklama yapan Başkan Ali Kemal Deveciler, 2023 yılında en düşük personel maaşı 11 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş . ile Disk/ Genel-İş Sendikası arasında hala yürürlükte olan 2022-2023 toplu iş sözleşmesinin ikinci 6 aylık kısmındaki güncellemeler imza altına alındı. Yeni yapılan maaş düzenlemesi hakkında açıklama yapan Başkan Ali Kemal Deveciler, 2023 yılında en düşük personel maaşı 11 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Belediye personelinin maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Başkan Deveciler, "Çalışma hayatında emek ve alın teri en büyük değerdir. İşveren olarak bu değerlerin nitelik kazanması için çalışıyoruz. Biz tüm personelimizle birlikte büyük bir aileyiz. İkinci 6 aylık maaş güncellemesi tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Deveciler, 2023 yılının Haziran ayında sözleşmenin yenilenmesi için sendika ile tekrar masaya oturacaklarını belirterek, "Eşitlik ilkemiz gereği geçtiğimiz sözleşmede Burhaniye Belediyesi'nde çalışan şirket işçilerinin haftalık mesai saatlerini 45 saatten 40 saate düşürmüştük. Her yeni güncellemede ve sözleşme yenilemede, emekçilerimizin haklarını almasına her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DİSK / Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Hilmi Ovalı ise yaptığı açıklamada, "Başta, emekten yana tavır alan Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveciler'e ve onun nezdinde emeği geçen tüm yönetime teşekkür ederiz" dedi.