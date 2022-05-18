Burhaniye Belediyesi Kuva-Yi Milliye Kültür Müzesine Büyük İlgi - Haberler

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Burhaniye Belediyesi Kuva-Yi Milliye Kültür Müzesine Büyük İlgi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Burhaniye Belediyesi Kuva-Yi Milliye Kültür Müzesine Büyük İlgi

Burhaniye Belediyesi'ne ait Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla okullar tarafından düzenlenen ziyaretlerle dolup taştı.

Burhaniye Belediyesi'ne ait Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla okullar tarafından düzenlenen ziyaretlerle dolup taştı.

2 bölümden oluşan müzede, arkeolojik ve etnografik eserler yer alıyor. Dünyaca ünlü tanınmış simaların ve ailelerinin eserlerinin de sergilendiği müzede yaklaşık olarak 1500 eser ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor.

Aziz Nesin'den Oğuz Tansel'e, Balıkesir Mebusu Cavit Emir'den, Murat Bardakçı'nın dedesi Cemal Bardakçı'ya kadar pek çok önemli isme ait eserlerin de bulunduğu Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi'nde yöre halkına ait eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müze, tüm sene boyunca pazar günleri hariç hafta içi 08.30-17.30, cumartesi günleri ise 10.00 -16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Burhaniye Belediyesi, 18 mayıs, okullar, Yerel, Haberler

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