Burdur Şeker Fabrikası'nda Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi İkinci Kez Yaşandı

Güncelleme:
Burdur Şeker Fabrikası'nda bir hafta içinde ikinci kez karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi gündeme geldi. 4 işçi, bu sebeple hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nda bir hafta içinde ikinci kez karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi yaşandı. 4 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 1 Ekim'de kireç ocağında çalışan 7 işçi fenalaşarak Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Fabrikada, bugün sabah saatlerinde aynı bölümde görev yapan 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden S.Y., İ. Y., B.Ç. ve Ş.Y. karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 2 işçi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
