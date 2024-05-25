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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Ünitesi Kapatıldı

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Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize giren hastaların rahatsızlanması üzerine önlem olarak diyaliz merkezi kapatıldı. 23 hasta çevre hastanelere sevk edildi.

(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve çevre hastanelere sevk edilen hastalar ile ilgili Burdur Valiliği'nden açıklama geldi. Diyalize giren toplam 31 hastadan 23'ünün çevre hastanelere sevk edildiği, önlem olarak diyaliz merkezinin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi. Durumları ağırlaşan 23 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalar, hastaneye geri çağrılmıştır. Çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, 8'i Antalya, 4'ü Afyonkarahisar, 3'ü Isparta, 4'ü Bucak İlçesi ve 4'ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Yerel

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