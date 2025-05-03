Burdur'da Restoranda Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Yaralandı

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Sinan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir restoranda müzisyen olarak çalışan 22 yaşındaki Deniz A. isimli genç kadın ile aynı restoranda çalışan Sinan D. (50) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D., Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A. buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinden kaçan Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Deniz A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.