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Burdur'da Mermer Fabrikasında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Mermer Fabrikasında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Tefenni ilçesinde bir mermer fabrikasında asansör bakımı sırasında üzerine asansör kasası düşen Halis Eryılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da mermer fabrikasında asansör bakımı yaparken üzerine asansör kasası düşen 40 yaşındaki bakım ustası Halis Eryılmaz hayatını kaybetti.

Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Yuvalak köyünde bulunan mermer fabrikasına asansör bakımı için gelen Halis Eryılmaz'ın üzerine çalıştığı sırada asansör kasası düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halis Eryılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesine, ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halis Eryılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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