Haberler

Burdur'da Kyk Yurdunda 6. Kattan Düşen Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Zehra Kaçar, KYK yurdunda 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsü içerisinde bulunan Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Zehra Kaçar'ın, yurdun 6'ncı katından düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Zehra Kaçar'ın cansız bedeni, olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar da olayın ardından taziye mesajı yayımladı. Dalgar mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

Eleştiri oklarının hedefindeki Icardi'ye dünya devi talip oldu

Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>