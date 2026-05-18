Burdur'da jandarmadan 54 metrekarelik dev Türk bayrağı

Burdur Valiliği koordinesinde Karacaören Baraj Gölü'nde düzenlenen festival, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte doğaseverler, baraj çevresindeki yaklaşık 6 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi. Karacaören Baraj Gölü'nde düzenlenen kano, yelken, SUP board ve laser yarışlarına ise 250 sporcu katıldı. Festivalde en dikkat çeken anlarından biri Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve gönüllü iki vatandaşın gerçekleştirdiği Karadağ Tepesi'ne zirve tırmanışı oldu. Bölgenin en yüksek noktasına çıkan grup, zirvede 54 metrekarelik dev Türk bayrağını dalgalandırdı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı