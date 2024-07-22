Burdur'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

(BURDUR) - Burdur'da meydana gelen iş kazasında mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak yaralandı. Genç işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Mert Kök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.