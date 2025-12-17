Haberler

Burdur'da Halı Sahada Çıkan Kavgada Bir Kişi Yaralandı, İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'da bir halı saha maçında çıkan tartışma sonrasında tekmeli tokatlı kavga meydana geldi. Kavga sonucunda bir kişi yaralanırken, iki şüpheli tutuklandı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da halı sahada oynanan maç sırasında çıkan tekmeli tokatlı kavgada bir kişi yaralanırken, olaya karıştığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada dün akşam saatlerinde meydana geldi. Maç sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında tekmeli tokatlı kavga yaşandı. Kavga sırasında aldığı darbeler sonucu Ö.G. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişi, polis ekiplerince olay yerinden alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer iki şüpheli S.D.C. ve B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaralı Ö.G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
