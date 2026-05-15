Burdur'da 16 engelli genç temsili askerlik görevi için kışlaya uğurlandı

16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da düzenlenen törende, 16 engelli genç için bir asker uğurlama programı yapıldı. Davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlik, bir bayram havasında geçti. Gençler, ellerine yakılan kınalarla, protokol tarafından omuzlarına takılan "O Şimdi Asker" yazılı şallarla ve asker selamlarıyla bir günlüğüne de olsa vatani görev heyecanını yaşadı. Gençler, daha sonra aileleri, protokol, muharip gaziler ve vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde 58. Piyade Eğitim Alayı'na yürüdü. Nizamiye kapısında komutanlar tarafından karşılanan gençler, burada kayıt işlemlerini tamamlayarak 4 saat sürecek temsili askerlik görevlerine başladı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı