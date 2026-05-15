Burdur'da 16 engelli genç temsili askerlik görevi için kışlaya uğurlandı

Burdur'da 16 Mayıs Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen törenle 16 engelli genç, davul zurna eşliğinde temsili askerlik görevi için uğurlandı. Protokol ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gençler, kına yakılıp asker selamı vererek 4 saatlik temsili görevlerine başladı.

16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da düzenlenen törende, 16 engelli genç için bir asker uğurlama programı yapıldı. Davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlik, bir bayram havasında geçti. Gençler, ellerine yakılan kınalarla, protokol tarafından omuzlarına takılan "O Şimdi Asker" yazılı şallarla ve asker selamlarıyla bir günlüğüne de olsa vatani görev heyecanını yaşadı. Gençler, daha sonra aileleri, protokol, muharip gaziler ve vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde 58. Piyade Eğitim Alayı'na yürüdü. Nizamiye kapısında komutanlar tarafından karşılanan gençler, burada kayıt işlemlerini tamamlayarak 4 saat sürecek temsili askerlik görevlerine başladı. - BURDUR

