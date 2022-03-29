Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

BÜNYAN, KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile Güllüce Mahallesinde kül ve atıklar temizlenirken atık toplama alanında ıslah ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Çöp sızıntısının yeraltı sularını kirletmesi, çöplerin kötü koku yayması, sinek ve haşere üremesinin önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları belediye ekiplerince aralıksız sürdürülüyor. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Ramazan ayı öncesi mahallelerimizde ve çöp toplama alanlarımızdaki atıkları temizleyerek yaşanabilecek haşerelenme ve sineklenme sorunlarına karşı önlemlerimizi aldık. Hemşehrilerimizin bu konuda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ