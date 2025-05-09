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Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bulanık'ta Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve öğrenciler, trafik güvenliği konularında sürücüleri bilgilendirdi. Artan nüfusla birlikte trafik kazalarının arttığına dikkat çekildi.

Bulanık'ta 'Trafik Güvenliği Haftası' etkinliği

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Güvenliği Haftası' nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Bulanık Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının trafik birimlerinin organize ettiği etkinlikte; Kaymakam Ömer Övünç Koşansu öğrencilerle birlikte yolda geçen araçları durdurarak broşürlerle sürücüleri bilgilendirdi. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, artan nüfusla birlikte trafikte can kayıplarının da artığını belirterek, "Bugün sevgili çocuklarımızla birlikte çok önemli bir konu için bir araya geldik. Bu etkinlikte çocuklara yönelik temel trafik kuralları ile birlikte karşıdan karşıya geçiş ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilinç oluşturma hedeflendi ve bunlar anlatıldı. İnsan nüfusu arttıkça artık trafik daha fazla can almaya başladı. Ülkemizde trafik güvenliği açısından ve yol standartlarının yükseltilmesi açısından çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çok şükür yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü. Ancak kurallara uymadığımız takdirde ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımızın trafik birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşumuz, vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında çok fedakarca görev yapıyor. Gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kurallar çok ama bir kere hız limitlerine dikkat etmemiz lazım. Emniyet kemerini takmamız lazım. En önemlisi trafik işaret ve işaretçilerine çok dikkat etmemiz lazım. Bu kurallar bizim can güvenliğimiz içindir. Ülkemizde maalesef her yıl onlarca canımızı trafikte kaybediyoruz. Binlerce kişi yaralanıyor. Bunların önüne geçmenin tek şartı, bilinçli davranmaktır. Burada düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK GÜNEŞ - Yerel
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