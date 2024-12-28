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Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan Halk Günü Toplantısı

Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan Halk Günü Toplantısı
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, her ay düzenlenen 'Halk günü' toplantısında vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Devletin sunduğu kaynakların halka ulaştırılmasının önemine değinen Koşansu, ihtiyaç sahiplerinin problemlerine öncelik verdiklerini vurguladı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında 'Halk günü ' toplantısı yapıldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, her ay gerçekleştirilen halkla buluşma toplantılarında ilçe halkının sorun ve taleplerini dinledi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Koşansu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi. İlçe vatandaşlarının sıkıntı ve taleplerini dinlemek için her ay düzenli şekilde halk toplantılarını yerine getirdiklerini belirten Kaymakam Koşansu, ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarının kendi sorunları olduğunu ifade etti. Vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliği ile çalıştıklarını belirten Kaymakam Koşansu, getirdikleri Devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan 'Halk günü' toplantısı ile devletin sunduğu kaynakları vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti. Kendi mağduriyetlerini birebir dile getirmek isteyen vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılması hususunda ilgililere talimatları veren Kaymakam Koşansu, "Vatandaşların taleplerini karşılamak, onların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Halk toplantılarımızı her hafta gerçekleştirmeye özen göstererek devletimizin vatandaşlarımız için sundukları kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Bunları yerine getirirken mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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