Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Ulutürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Ulutürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ziyaret edilerek yeni görevinde başarılar dilendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri Bulanık ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, ilçenin güvenliği için emniyet teşkilatının önemine dikkat çekerek, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlar olarak emniyet birimlerimizin yanında olacağız. Bu anlamda müdürümüz Ebubekir Ulutürk'e başarılar diliyoruz" dedi.

"İlçemizin güvenliği için birlikte çalışacağız"

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bulanık halkının huzur ve güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız. İlçemizin asayişi için ekiplerimizle gece gündüz demeden görevimizin başındayız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı

Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.