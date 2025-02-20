Buharkent’te Okul Servisleri Denetlendi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, öğrenciler için sahaya inerek, ilçe genelindeki okul servislerinde denetim gerçekleştirdi.

Buharkent Kaymakamlığı koordinesinde öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede öğrenciler için sahaya inen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Araçlarda belge kontrolleri gerçekleştiren ekipler, servis şoförlerini de yönetmelik ve mevzuatlar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca öğrencileri de genel trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendiren ekipler, servise inip binme, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda da eğitim verdi.

Konu ile ilgili Buharkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçemizde, öğrencilerimizin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Trafik Ekiplerince okul servis araçları denetimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN