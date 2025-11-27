Haberler

Buharkent'te Hayvansal Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Buharkent'te Hayvansal Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'ın Buharkent ilçesinde et, tavuk ve süt ürünleri satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri yapıldı. Kontroller, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi artırmak amacıyla düzenli olarak sürecek.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere yüksek risk grubunda yer alan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen program kapsamında Buharkent ilçe genelinde kontroller yapıldı. İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerle halk sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtilirken, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
