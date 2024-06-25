Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan veda ziyareti

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken, tayinleri nedeniyle ilçedeki görevlerinden ayrılacak olan jandarma personelleri, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte Kaymakam Cuma Omurca'ya veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Cuma Omurca, veda ziyaretinde jandarma personellerine ilçede yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Omurca, personellere başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerlerinde de aynı başarıyı göstermelerini temenni etti. Kaymakam Omurca, "İlçemizde gösterdiğiniz üstün gayret ve çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Veda ziyaretinde jandarma personelleri de Buharkent'te görev yapmanın kendileri için bir onur olduğunu belirttiler ve Kaymakam Omurca'ya gösterdiği destek için teşekkür ettiler. - AYDIN