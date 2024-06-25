Üye Girişi
Haberler

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan veda ziyareti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken tayinleri nedeniyle ilçedeki görevlerinden ayrılacak olan jandarma personelleri, Kaymakam Cuma Omurca'ya veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Omurca, personellere teşekkür ederek başarılar diledi.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken, tayinleri nedeniyle ilçedeki görevlerinden ayrılacak olan jandarma personelleri, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte Kaymakam Cuma Omurca'ya veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Cuma Omurca, veda ziyaretinde jandarma personellerine ilçede yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Omurca, personellere başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerlerinde de aynı başarıyı göstermelerini temenni etti. Kaymakam Omurca, "İlçemizde gösterdiğiniz üstün gayret ve çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Veda ziyaretinde jandarma personelleri de Buharkent'te görev yapmanın kendileri için bir onur olduğunu belirttiler ve Kaymakam Omurca'ya gösterdiği destek için teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buharkent Jandarma Omurca Yerel Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title