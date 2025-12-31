Haberler

BUDO'da hava engeli: 1 ocak'taki iki sefer iptal

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 tarihinde planlanan iki seferin iptal edildiğini duyurdu. Yolcular, güncel bilgi için BUDO'nun resmi duyuru kanallarını takip edebilir.

BURSA (İHA) – Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 Perşembe günü yapılması planlanan iki seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 01.01.2026 tarihli saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) ile saat 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yolcuların seferlere ilişkin güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanalları üzerinden ulaşabileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

