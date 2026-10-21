Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, ilçe içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 598 adet sentetik ecza hapı, 120 gram esrar maddesi, 25 gram Hint keneviri tohumu, 109 gram Gİ sıvısı ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 milimetre çapında fişek bulundu. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA