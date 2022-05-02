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Buca'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buca'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Bucalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler üreten Buca Belediyesi, Ramazan ayında kentteki dayanışmayı artırdı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan erzak paketleri Ramazan Bayramı arifesinde Bucalılara teker teker ulaştırıldı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan paketleri teslim alan vatandaşlar, Buca Belediyesine teşekkür etti. Ramazan'ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ramazan Bayramı'nda sofralarda bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm hemşehrilerimizin bayramı kutlu olsun. Ağız tadıyla geçireceğimiz nice bayramlar dilerim" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ramazan, Yerel, Haberler

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