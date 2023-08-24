Buca Belediyesinde en düşük ücret tüm haklarıyla 21 bin 100 TL oldu

Buca Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yapılan ek protokol görüşmeleri, olumlu sonuçlandı. Buna göre belediyedeki en düşük işçi ücreti, tüm haklarıyla birlikte toplam 21 bin 100 TL olarak belirlendi.

Buca Belediyesinde, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yapılan zam oranının yetersiz kaldığını belirten işçiler, ek protokol talebinde bulundu. Bu süreçte; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras ve iş yeri temsilcileri ile görüşme yaptı.

Görüşme sonucunda Buca Belediyesinde en düşük işçi ücreti 19 bin TL + bin 500 TL yemek kartı olmak üzere toplam 21 bin 100 TL olarak belirlendi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yeni kazanımların tüm emekçilere hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları çok iyi bildiklerini belirten Başkan Kılıç, "Bu ekonomik sıkıntılarla açıkçası bugün anlaştığımız ücret veya ocak ayında yapılacak zamlar, bunların hiçbirinin insanca yaşamak için, yoksulluk hatta açlık sınırının üzerine geçebilmeniz için yeterli olmadığını ben de görüyorum. Şuan ki ekonomik krizin en fazla etkilediği kurumların başında yerel yönetimler geliyor. Biz 'işçimizi hiçbir zaman; ama hiçbir zaman şu anki ekonomik krizin altında ezdirmeyeceğiz' dedik. Hak ettiği ücreti, alınlarının terini eninde sonunda vereceğimizi zaten konuşuyorduk. İşçilerimizin, emekçilerimizin sesini duyurabilecekleri yegane yer burası. Taşın altına elimizi koyduk. Çok değerli sendika temsilci arkadaşlarımızla, çok değerli genel başkan yardımcımızla birlikte en azından sizlere bir merhem olsun, şu anki ekonomik krizi en azından daha hafif bedelle atlatmanız için bir bedelde anlaştık. Hepinize ek protokoldeki anlaşmış olduğumuz ücretler hayırlı olsun. Güle güle harcarsınız inşallah" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Erhan Kılıç, sendika yönetimi ve belediye işçileri Moğollar'ın "Dinleyiverin Gari" şarkısı eşliğinde hep birlikte dans etti. Öte yandan, belediye işçilerinin ek protokol talepleriyle başlattıkları iş bırakma eylemi de sona erdi. - İZMİR