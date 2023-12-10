Üye Girişi
Haberler

Buca Belediyesi'nin Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri 6 Bin Çocuğa Ulaştı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Buca Belediyesi'nin okul öncesi eğitime her çocuğun ulaşması amacıyla hayata geçirdiği yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinden bugüne kadar ilçede yaşayan 6 bin çocuk faydalandı. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz' diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin okul öncesi eğitime her çocuğun ulaşması amacıyla hayata geçirdiği yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinden bugüne kadar ilçede yaşayan 6 bin çocuk faydalandı. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Yarı Zamanlı Okul Öncesi  Eğitim Merkezleri, dar gelirli aileler için can suyu oldu. Merkezler sayesinde 4-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimine ücretsiz olarak ulaşırken ebeveynler zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme imkanı buldu.

Çocukların yarınlarımız olduğu bilinciyle hareket ettiklerini bildiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici  olmasına, var olan potansiyelini ortaya çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Çocuklar için oldukça önemli olan bu dönemde yanlarında olmak, onları geleceğe hazırlamak bizim için çok kıymetli. Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz" diye konuştu.

YARI ZAMANLI EĞİTİM SUNAN MERKEZLER

Buca  Belediyesi Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Buca Koop ve Yenigün semtlerinde hizmet veriyor. Okul öncesi eğitimler hafta içi sabah 09.00-12.30, öğleden sonra ise saat 13.30-17.00 arasında gerçekleştiriliyor. Merkezlerde eğitim gören çocuklar eğitim hayatına daha donanımlı başlıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Buca Belediyesi Erhan Kılıç Çocuk Belediye Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title