Buca Belediyesi'nin Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri 6 Bin Çocuğa Ulaştı

Buca Belediyesi'nin okul öncesi eğitime her çocuğun ulaşması amacıyla hayata geçirdiği yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinden bugüne kadar ilçede yaşayan 6 bin çocuk faydalandı. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz' diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin okul öncesi eğitime her çocuğun ulaşması amacıyla hayata geçirdiği yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinden bugüne kadar ilçede yaşayan 6 bin çocuk faydalandı. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, dar gelirli aileler için can suyu oldu. Merkezler sayesinde 4-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimine ücretsiz olarak ulaşırken ebeveynler zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme imkanı buldu.

Çocukların yarınlarımız olduğu bilinciyle hareket ettiklerini bildiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici olmasına, var olan potansiyelini ortaya çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Çocuklar için oldukça önemli olan bu dönemde yanlarında olmak, onları geleceğe hazırlamak bizim için çok kıymetli. Her bir çocuğumuzun en iyi şartlarda yetişmesi tek dileğimiz" diye konuştu.

YARI ZAMANLI EĞİTİM SUNAN MERKEZLER

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Buca Koop ve Yenigün semtlerinde hizmet veriyor. Okul öncesi eğitimler hafta içi sabah 09.00-12.30, öğleden sonra ise saat 13.30-17.00 arasında gerçekleştiriliyor. Merkezlerde eğitim gören çocuklar eğitim hayatına daha donanımlı başlıyor.