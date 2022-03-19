BŞEÜ'ye 22 sözleşmeli personel alınacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BŞEÜ'ye 22 sözleşmeli personel alınacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
BŞEÜ'ye 22 sözleşmeli personel alınacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

Üniversite Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince 'Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle' belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 30 Mart 2022 olduğu bildirildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Devlet Memurları Kanunu, Üniversite, İstihdam, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title