BŞEÜ Tıp Fakültesinde Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, fakültenin akademik ve idari personelinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural da katıldı. Toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, fakültenin akademik yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akreditasyon sürecinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kaklıkkaya, fakültenin akredite olabilmesi için planlanan çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde yer alan atıf ve makale sayılarına göre Tıp Fakültesi bünyesinde bölüm bazında ilk üçe giren öğretim üyelerine; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizde kaliteyi esas alan anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıp Fakültemizin akademik gelişimi ve akreditasyon süreci, üniversitemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve yeni döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK