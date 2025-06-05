BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı'dan Vali Sözer'e Ziyaret

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı'dan Vali Sözer'e Ziyaret
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yeni Valiliğe atanan Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti ve başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Bilecik Valiliği görevine başlayan Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı, Valilik görevine atanmasından dolayı Vali Sözer'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Üniversitenin yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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