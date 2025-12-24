BŞEÜ mezunu genç sanatçıdan ulusal sergide büyük başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu genç sanatçı, ulusal sergide büyük başarı elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünün son dönem mezunlarından İrem Büyükböcek, bu yıl 'Sınırlar ve olasılıklar' temasıyla düzenlenen BASE 2025'in 9'uncu edisyonunda yer alma başarısı gösterdi. Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Enstitülerinin lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olan bin 440 aday arasından seçilen 151 sanatçının eserlerinin yer aldığı BASE 2025 sergisi, 26-30 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Şişli'de gerçekleştirildi. Sergi, akademi ve sanat dünyasından önemli isimler ile koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mezuniyet projesi kapsamında ürettiği eserlerle sergide yer alan İrem Büyükböcek, bireydeki erteleme eğilimini konu alan 'Sürekli Yarın' adlı serisiyle dikkat çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda yer alması bizleri gururlandırıyor. İrem Büyükböcek'in BASE 2025 gibi önemli bir organizasyonda üniversitemizi temsil etmesi, eğitim kalitemizin ve sanata verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi. - BİLECİK