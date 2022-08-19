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Bozyurt Mahallesi Muhtarı Güler'den Başkan Özcan'a hizmet teşekkürü

Bozyurt Mahallesi Muhtarı Güler'den Başkan Özcan'a hizmet teşekkürü

Yerel Haberler

Nazilli Belediyesi ekipleri, kentin büyüyen noktalarından biri olan Bozyurt Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başlarken, Mahalle Muhtarı Mehmet Güler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a mahallelerindeki hizmetleri için teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi ekipleri, kentin büyüyen noktalarından biri olan Bozyurt Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başlarken, Mahalle Muhtarı Mehmet Güler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a mahallelerindeki hizmetleri için teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozyurt Mahallesi Küme Evler mevkiinde bulunan yaklaşık 4 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Bozyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Güler, "Bozyurt Mahallemizde bulunan Selahattin Acar Küme evlerinde yıllardır yapılmayı bekleyen, kanayan yaramız olan toprak yolumuz vardı. Allah'ın izniyle bunu da başardık. Daha nice güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Eski Bozyurt yolumuz tamamlanmış olacak. Arkamızda dağ gibi güvendiğimiz Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan var. Tüm çalışanlardan Allah razı olsun. Bozyurt Mahallemizi hizmete doyuracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kürşat Engin Özcan Mehmet Güler Nazilli Yerel Haberler

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