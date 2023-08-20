Bozüyük'te Ana Cadde ve Kaldırımlar Temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde ana cadde Boztram yol güzergahı üzerinde yapılan yeni yol çizgisi ve yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi çalışmalarının ardından başlatılan temizlik çalışmalarında ana cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak daha temiz bir hale getirildi.