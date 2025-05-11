Bozüyük Müftüsü Din Görevlilerini Ödüllendirdi

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez tarafından, 2025 yılı Ramazan ayında Hatimle Teravih Namazı ve Enderun Usulü Teravih Namazı kıldıran din görevlileri ödüllendirildi.

Müftülük binasında gerçekleştirilen törenle, din görevlilerine emeklerinin karşılığı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi.

Müftü Ölmez, törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferinde özveriyle görev yapan din görevlilerinin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ölmez, "Ramazan ayında halkımızın dini ve manevi hayatını zenginleştiren programları başarıyla gerçekleştiren arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Törene, müftülük personelinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Ödüllendirilen din görevlileri, bu jestin kendilerini mutlu ettiğini ve motivasyonlarını artırdığını ifade ettiler. - BİLECİK