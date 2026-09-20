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Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Kapanalan'daki köy konağı inşaatını inceledi

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Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Kapanalan'daki köy konağı inşaatını inceledi
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, Kapanalan köyündeki köy konağı inşaatını inceledi. İnşaatın mevcut durumu ve çalışmalar değerlendirildi, konağın köy sakinlerinin ortak kullanımına sunulması planlandı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, köy konağı inşaatını inceledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, köy konağı inşaatını yerinde inceledi. Helvacı ve Kuru, inşaat alanında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaatın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, köy konağının köy sakinlerinin ortak kullanımına sunulması planlandı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Kapanalan köyümüzde yapımı gerçekleştirilen köy konağını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının artırılması noktasında çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Yapılan hizmetlerin Kapanalan köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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