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Bozdoğan MYO'dan Sürdürülebilir Moda Projesi

Bozdoğan MYO'dan Sürdürülebilir Moda Projesi
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Bozdoğan Meslek Yüksekokulu, halk eğitim merkezi ile iş birliği yaparak ikinci el giysileri yeniden değerlendirip el yapımı çantalara dönüştürdü. Proje, çevre bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO), sosyal markete bağışlanan ikinci el giysileri değerlendirerek önemli bir projeye imza attı. Bozdoğan MYO ve Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ikinci el giysiler değerlendirilerek el yapımı çantalara dönüştürüldü.

Projede, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen çantalar, hem çevre dostu bir yaklaşımla üretildi hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.

Bozdoğan MYO Sosyal Marketi'nde, öğrencilere ücretsiz gıda dağıtımı sırasında poşet kullanımı yerine el emeğiyle üretilen bez çantalar kullanılmaya başlanacak. Bu uygulama, çevre bilincini artırmak ve poşet kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor. Bez çantalar, öğrencilerin alışverişlerini taşımanın yanı sıra, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlayacak. Böylece öğrencilerde sürdürülebilir tüketim anlayışının yaygınlaştırılması ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılması sağlanacak.

Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, kullanılmayan kıyafetleri ve kumaşları işleyerek şık ve dayanıklı çantalar üretti. Bu çalışma, tekstil atıklarının azaltılmasına katkı sunarken, kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine de imkan sağladı.

Proje koordinatörü Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan, sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla bu tür projelerin devam edeceğini belirtti.

Yazıkent Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Mihriban Yaylagül, "Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı her çanta, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir bilinç hareketinin ürünü" dedi.

Projeye katkı sunan Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi giyim usta öğreticilerinden Behiye Dönmez ise "İkinci el kumaşları değerlendirerek doğaya katkı sağlarken, yeniden kullanım kültürünü de güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Dikiş usta öğreticisi Gülden Dayan, "Bu proje sayesinde kursiyerlerimiz hem üretim sürecine katıldılar hem de sürdürülebilir moda anlayışıyla tanıştılar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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