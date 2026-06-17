Bozdoğan İlçe Tarım'dan yangın riskine karşı uyarı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yükselen orman yangını riskine karşı vatandaşları ve üreticileri dikkatli olmaya çağırdı.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesinde toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğü belirtilerek, özellikle kırsal alanlarda alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Açıklamada, orman içi ve orman kenarındaki tarlalarda, bağ, bahçe ve zeytinliklerde anız, ot, çalı ve benzeri bitki örtülerinin yakılmasının yasak olduğu vurgulandı. Teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerde ise ot temizliğinin sürüm yapılarak gerçekleştirilmesi ve hasat sonrası anızların yakılmayıp toprağa karıştırılması gerektiği ifade edildi.

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan biçerdöver ve balya makineleri dahil tüm tarım araçlarının yanında en az 2 tonluk su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, yangınlara ilk müdahale amacıyla tarım makinelerinde en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Yaz döneminde il ve ilçe dışından bölgeye gelen arıcılar ile çobanların da yanlarında en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan yangın veya duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini isterken, "Yeşil Vatan hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarımızı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım" çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı