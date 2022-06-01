Bozdoğan'da kantin çalışanlarına eğitim verildi - Haberler

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Bozdoğan'da kantin çalışanlarına eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozdoğan'da kantin çalışanlarına eğitim verildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okul kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları' eğitim toplantısı düzenlendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okul kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik ' Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları' eğitim toplantısı düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik ' Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları' eğitimleri de verilmeye devam ederken son olarak Bozdoğan ilçesindeki okul kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Şubat 2013 tarih ve 28550 Sayılı Resmi Gazete ile Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği yayınlanmış olup, söz konusu yönetmelikte; okul kantinleri ile birlikte okul bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı ve benzeri gibi yerlerin sahip olması gereken özel hijyen şartları ile bu yerlerde, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve resmi kontrolüne ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bunun yanında bahsi geçen Yönetmelik'te; okul kantinlerinde çalışanların yaptıkları işin gerektirdiği gıda güvenilirliği, sağlığın korunması ve hijyen konularında eğitim almaları gerektiği, eğitim almayan kişilerin okul kantinlerinde çalışamayacağı belirtilmektedir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde 2013 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele Bakanlığımız Koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla birlikte 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları' eğitimi verilmektedir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozdoğan Hisarcık Aydın Okul Yerel Haberler

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