Bozdoğan'da 7 Yaşındaki Muhammed Çankaya'nın Vefatı Tüm Sakinleri Üzdü

Bozdoğan Altıntaş Mahallesi sakinlerinden, ASKİ personeli Kemal Çankaya'nın oğlu 7 yaşındaki Muhammed Çankaya hayatını kaybetti.

Doğuştan immün yetmezliği bulunan ve organ gelişiminde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 5 buçuk aydır hastanede tedavi gören küçük Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Muhammed Çankaya'nın vefatı, ailesi başta olmak üzere tüm Bozdoğan'da derin üzüntü oluştururken cenazesinin bugün Altıntaş Yukarı Camii'nden alınarak aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN