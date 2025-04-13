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Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Yapıldı

Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Yapıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve kimliklendirilmesi amacıyla muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, hayvan sağlığı ve güvenliği üzerindeki önem vurgulandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilçedeki sahipsiz hayvanlar konusunda muhtarlarla yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz başkanlığında, Boyabat Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddeleri, sahipsiz hayvanların daha fazla sahiplendirilmesi ve etkin bir şekilde kimliklendirilmesi oldu. Toplantıda, ilçedeki sahipsiz hayvan popülasyonunun mevcut durumu ve bu hayvanların refahını artırmaya yönelik ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hayvanların kimliklendirilmesinin yasal zorunluluk olmasının yanı sıra, hayvan sağlığı ve güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını ayrıca mikroçip uygulaması ve hayvan kayıt sistemleri bu sayede kaybolan hayvanların bulunmasının kolaylaşacağını ve sorumluluk bilincinin artacağı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Kaymakam Refiki Mahmud Uzun, İlçe Tarım Müdürü Murat Usta, Veteriner Naci Demir ve muhtarlar da katıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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